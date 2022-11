Hilden : SPD fordert Service-Stationen für Fahrräder in Hilden

Das Fahrrad wird in HIlden immer wichtiger. Foto: dpa/Christophe Gateau

Hilden Fünf Fahrrad-Service-Stationen möchte die SPD in Hilden aufstellen. Einen entsprechenden Antrag haben die Sozialdemokraten nun vorgelegt.

Drei Stationen sollen in der Innenstadt und jeweils eine am Nordmarkt sowie am Nahversorgungszentrum an der St. Konrad Allee errichtet werden. An diesen Stationen soll es Werkzeug für Reparaturen, eine Fahrradpumpe und einen Fahrradhalter geben.

„Die Zahl der Fahrräder in Hilden hat in den vergangen Jahren kontinuierlich zugenommen. Die Bürgerinnen und Bürger legen immer mehr Wege, beispielsweise in die Innenstadt und zu den Nahversorgungszentren, per Fahrrad und E-Bike zurück. Eine attraktive Fahrradinfrastruktur bietet nicht nur der Hildener Bevölkerung, sondern auch Besucherinnen und Besuchern sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Nachbarstädten einen Anreiz, ihren Weg in Hilden mit dem Rad zu bewältigen und so die Hauptverkehrsstraßen vom motorisierten Verkehr zu entlasten“, erklärt SPD-Fraktionsvorsitzender Kevin Buchner. „Bereits vor der Fertigstellung des Mobilitätskonzeptes, in dem die SPD einen besonderen Fokus auf den Fahrradverkehr und die Ausweisung weiterer Fahrradstraßen legt, möchten wir mit der Installation von Fahrrad-Service-Stationen die Attraktivität des Fahrrads als alternatives Verkehrsmittel in Hilden fördern.“