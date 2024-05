Traurige Gewissheit Spaziergängerin findet Leiche des vermissten Hildeners

Der laut Polizei an Demenz und Parkinson erkrankte 79-Jährige lebte in einer Einrichtung für betreutes Wohnen im Dorotheenpark an der Horster Allee und war am Sonntagnachmittag verschwunden. Die Beamten suchten daraufhin mit Spürhunden, einem Polizeihubschrauber und Hundertschaften nach ihm.