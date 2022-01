Einsatz am Donnerstag : Spaziergänger leiten Retter im Hildener Stadtwald

Einsatz am Donnerstag

Der Rettungsdienst wurde zu einem Notfall in den Hildener Stadtwald gerufen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Hilden Die Feuerwehr Hilden bedankt sich bei Spaziergängern für deren Mithilfe bei einem Rettungswagen-Einsatz im Hildener Stadtwald.

Der Rettungsdienst wurde am Donnerstag (6.1.2022) zu einem internistischen Notfall alarmiert, berichtet die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. Einsatzort: ,,Elberfelder Straße, 300 Meter weiter als 12 Apostel und dann in den Wald.“ Durch „ganz besondere Zivilcourage“ von Spaziergängern sei der Rettungswagen bereits an der Straße von winkenden Passanten, die dort mit Hund oder dem Kinderwagen unterwegs waren, bis zur Einsatzstelle mitten im Stadtwald geleitet worden. „Jeder einzelne dieser Personen hat dazu beigetragen, dass die Besatzung des RTW problemlos den Weg zur bewusstlosen Person im Wald finden konnte. Durch diese bemerkenswerte und gut organisierte Zivilcourage konnte die Person schnellstmöglich aufgefunden werden“, schreibt die Feuerwehr Hilden: „Dieses Verhalten der Personen war mehr als vorbildlich, die bewusstlose Person war bereits schon stark unterkühlt. Wir sagen Danke für Euren Einsatz.“