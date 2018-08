Hilden Spaßbad Hildorado wird 25 Jahre alt

Vor 25 Jahren ist das Spaßbad Hildorado an der Grünstraße eröffnet worden. Im Jubiläumsjahr boten die Stadtwerke Hilden als Betreiber in jedem Monat eine besondere Aktion. Samstag wurde Sommerfest gefeiert.

Bei etwas abgekühlten Temperaturen verzichteten viele am Samstag auf einen Besuch im Freibad und folgten stattdessen der Einladung des Hildorado zu einem vergnüglichen Sommerfest. So herrschte reger Betrieb in den unterschiedlichen Schwimmbecken, untermalt von bekannten Chart-Hits. Viele Aktionen hatte sich das Team der Hildener Stadtwerke einfallen lassen, um den Besuchern den Aufenthalt im Bad an der Grünstraße so kurzweilig wie möglich zu gestalten. So bekam jeder Gast zum Auftakt zunächst einmal ein Begrüßungsgetränk überreicht. „Dazu gibt es an der Kasse einen Bon“, erklärt Alexander Ullrich vom Hildorado.