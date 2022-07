Hilden drosselt Stromverbrauch : LED-Umrüstung erspart der Stadt Hilden hohe Energiekosten

Das Wilhelm Fabry-Denkmal im abendichen Licht. Foto: Zelger, Thomas

Hilden Das Modernisierungsprogramm für die Straßenbeleuchtung läuft. Mehr geht nicht, sagt die Verwaltung. Aber die örtliche Politik hat andere Vorstellungen.

Die Notwendigkeit zum Energiesparen treibt auch die Politik in Hilden um. Die Ratsfraktion der Grünen hat jetzt angeregt, angesichts der steigenden Energiekosten die Straßenbeleuchtung zu reduzieren. Das habe auch den Vorteil, dass der zunehmenden Lichtverschmutzung, unter der Mensch und Umwelt gleichermaßen leiden, Einhalt zu gebieten. Ist es also möglich, die Straßenbeleuchtung in Hilden nachts zu dimmen?

Die Stadtverwaltung jedoch erläutert jetzt in ihrer Antwort, dass alle Sparpotenziale schon ausgeschöpft sind. Nachdem der Beleuchtungsvertrag 2018 von der Firma Swarco auf die Tochter der Stadtwerke Bremen, SWB Beleuchtung, übergegangen ist, wurde in dem Vertrag ein umfassendes Modernisierungs- und Erneuerungsprogramm verankert. Seit Vertragsabschluss bis heute seien von den rund 5300 Straßenleuchten in Hilden rund 3200, und damit etwa 62 Prozent aller Leuchten, auf die energiesparende LED-Technik umgerüstet worden, heißt es von der Stadtverwaltung. Damit habe sich der Stromverbrauch von 2014 auf 2020 von 2200 Megawatt pro Stunde (MWh) auf 1074 MWh bereits mehr als halbiert.

„Bis zum Vertragsende des Beleuchtungsvertrages 2034 werden fast alle Leuchten auf LED um-gestellt sein“, versichert Bürgermeister Claus Pommer. 2034 dürfe der Stromverbrauch vertraglich vereinbart schließlich maximal nur noch 532 MWh betragen. Damit werde sich der Stromverbrauch nur noch etwa ein Viertel des Ausgangsverbrauches von 2014 belaufen. Und da im Beleuchtungsvertrag festgelegt sei, dass nur grüner Strom eingesetzt werden darf, sei bereits heute gesichert, dass für die Energieversorgung der Hildener Straßenbeleuchtung kein schädliches Klimagift Kohlendioxid (CO 2 ) mehr ausgestoßen werde.

Darüber hinaus werde in Hilden bereits seit Jahrzehnten in fast allen Anliegerstraßen von 22 bis 6 Uhr die Beleuchtung gedimmt, um Strom zu sparen. Das wurde und wird auch bei den auf LED umgerüsteten Straßenlaternen beibehalten. In einigen Straßenzügen sei dies jedoch nicht möglich, so zum Beispiel aus verkehrsrechtlicher Sicht, wenn Fußgängerüberwege ausgeleuchtet werden. In Fußgängerzonen wird das Licht hingegen aus stadtgestalterischen Gründen nicht gedimmt. Das seien jedoch die Ausnahmen. Insofern werde dem Gedanken der Energieeinsparung bereits Rechnung getragen, heißt es von der Stadtverwaltung.

