Tag des offenen Denkmals in Hilden Spannendes Programm zum Denkmaltag in Hilden

Mit neun spannenden Veranstaltungen beteiligt sich die Stadt Hilden in diesem Jahr am „Tag des offenen Denkmals“. Das Programm für Sonntag, 10. September, steht unter dem bundesweiten Motto „Talent Monument“. Mit dabei sind Klassiker wie die Führung durch das Bürgerhaus oder ein Blick in die Historische Kornbrennerei, aber auch Premieren wie die Stadtführung Kostenpflichtiger Inhalt „Hilden im Nationalsozialismus“. „Der Tag des offenen Denkmals ist eine einmalige Gelegenheit, Einblicke in die spannende Welt des Denkmalschutzes zu nehmen. Eine Welt, die Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet,“ sagt Karin Herzfeld von der Unteren Denkmalbehörde. Wer sich ein wenig für die Geschichte seiner Heimatstadt interessiert, kann am 10. September tief in die Historie Hildens eintauchen. Ein Überblick über das Programm.