Freizeit in Hilden Spannendes Osterferienprogramm für Kinder und Jugendliche

Der Campus OT am Holterhöfchen bietet in der ersten Ferienwoche jeweils von 10 bis 14 Uhr den Kurs „Kreatives Basteln rund ums Thema Natur“ an. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro, Material und Mittagssnack sind inklusive. Das Projekt ist für Kinder von 10 bis 14 Jahren ausgerichtet. In der zweiten Ferienwoche können verschiedene Sportangebote ausprobiert werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro, ein Mittagssnack ist inklusive. Einzige Voraussetzung: Die teilnehmende Person kann Fahrrad fahren. Das Projekt ist für junge Menschen von 16 bis 21 Jahren ausgerichtet.