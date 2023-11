Gewerbepark-Süd in Hilden Spannendes Finale einer aufregenden Ausstellung

Sabine und Ansgar M. van Treeck sprechen über ihr Langzeitfotoprojekt „Alibaba Round The World – Ein Gartenzwerg geht auf Reisen“, das 1987 in Marokko auf Hochzeitsreise begann und in Hilden erstmalig als Ausstellung präsentiert wird. Mittlerweile hat der Funktionsgartenzwerg „Alibaba“ mehr als vierzig Länder der Welt bereist. Dieser Gartenzwerg wird umarmt, liebkost und gefeiert, er erlebt wahre Abenteuer, zu Luft, zu Lande und unter Wasser, mit ihm nehmen wir neue Perspektiven auf die Welt ein. In dem Fotoprojekt Wonderful World von Ruediger Glatz kommt, laut der Kunsthistorikern Adelheid Komenda, die ganze Schönheit, der Sinn und das Glück vom Gärtnern zum Ausdruck – weit entfernt von spießigem Kleinbürgertum und ewig gestrigem Denken. „Auch über dieses Projekt werden wir zum Abschluss der Ausstellung sprechen“, heißt es weiter. Die Teilnahme an der Finissage ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.