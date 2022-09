Am 20. September in Hilden : Das passiert am Weltkindertag

Weltkindertag in Hilden: Lotta und Sophia (v. li.). Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Hilden Gleich an zwei Orten können Kinder am Dienstag, 20. September, tolle Veranstaltungen erleben: auf dem Abenteuerspielplatz und an der Schulstraße.

Anlässlich des Weltkindertages gibt es gleich mehrere Aktionen in Hilden. Die Freizeitgemeinschaft beispielsweise lädt alle Kinder im Alter zwischen sechs und vierzehn Jahren mit und ohne Handicap ein, am Dienstag, 20. September 15.30 bis 18.30 Uhr auf dem Gelände des Abenteuerspielplatzes an der Richard-Wagner-Straße 101 einen fast barrierefreien lustigen Spielenachmittag mit ganz viel Spaß, vielen inklusiven Spielen, guter Laune und tollen Menschen zu verbringen.

Alle Besucher erwarten außerdem eine Töpferwerkstatt, Bauen, Tierbesuche, Bogenschießen, Malen, einen Sinnesparcours, Stockbrot, Popcorn, Waffeln und Getränke. Für 2,50 Euro erhalten alle Kinder einen Spielepass und können damit an allen Spielen und Aktionen teilnehmen, erhalten Stockbrot, eine Waffel, Popcorn und ein Wasser, teilte die Freizeitgemeinschaft mit.

Die Stadt Hilden lädt zum Welkindertag-Fest auf dem Schulhof des Grundschulverbunds Schulstraße, Schulstraße 40 ein. Um 15 Uhr geht’s los (bis etwa 19 Uhr). Neben dem Spielmobil sind in diesem Jahr die Jugendeinrichtung SPE Mühle, die Polizei, der Kinderschutzbund, das Kinderparlament, das Familienbüro Stellwerk sowie die Johanniter Unfallhilfe dabei und natürlich der Grundschulverbund der Schulstraße mit dabei.

Geplant sind laut Stadt verschiedene Spiel- und Kreativangebote des Jugendtreffs der SPE Mühle wie Torwandschießen sowie eine Aktionsfläche, auf der Schwämme mit bunter Farbe auf eine Wand geworfen werden können. Außerdem können kreative Köpfe Einkaufsnetze oder auch Taschen zum Thema „Kinderrechte“ am Kinderparlament-Stand gestalten und Masken bemalen.

Das Stellwerk bietet Familien Informationsmaterial und spannende Gespräche und hält Luftballons für die Kinder bereit. Außerdem lädt der Kinderschutzbund zum Durchstöbern des Offenen Kleiderschranks ein. Zum Staunen zeigt ein Handballer einige Tricks. Je ein Fahrzeug der Polizei, als auch von den Johannitern stehen zum Ansehen und Kennenlernen bereit. Zu guter Letzt darf natürlich das Spielmobil mit der Hüpfburg, der Rollenrutschbahn und mobilen Spielangeboten nicht fehlen.