Freibad in Hilden Sonniges Finale kann Waldbad-Bilanz nicht retten

Um im nächsten Jahr nicht wieder unter Personalengpässen zu leiden, bilden die Stadtwerke Fachkräfte für Bäderbetriebe aus und gehen schon früh auf Suche nach Saisonpersonal. „Doch wie in allen Schwimmbädern wird es mit den Jahren zunehmend schwerer, ausreichend geeignetes Personal zu finden“, erklärt Sabine Müller. „Es fehlen ein bis zwei Jahrgänge an Nachwuchs bei den Rettungsschwimmern. In unseren Bädern wird nach dem Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe gezahlt. Interessentinnen und Interessenten unterstützen wir gerne beim Training. Der Zugang zum Beruf des Rettungsschwimmers wurde in diesem Jahr von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen erleichtert“, erklärt die Unternehmenssprecherin. Das sei eine Reaktion auf die Personalengpässe in den Freibädern und Hallenbädern. „Jetzt ist das Rettungsschwimmer-Abzeichen in Silber nicht mehr zwingend notwendig, sondern eine sogenannte Kombinierte Übung reicht aus. Diese Prüfung konzentriert sich auf die Fähigkeiten, die für die Personenrettung aus dem Wasser notwendig sind.“