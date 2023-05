50 Euro pro Mietroller E-Scooter-Vermieter müssen bald Gebühren zahlen

Das Vermieten von E-Scootern ist in Hilden nur noch wenige Wochen für die Firmen kostenlos. Die Stadt hat die vom Rat beschlossene Sondernutzungsgebühr für diese Fahrzeuge nun im Amtsblatt veröffentlicht. Gegen die Satzung kann jetzt noch Einspruch eingelegt werden. Sollte das nicht passieren, tritt sie am 1. Juli in Kraft. Dann müssen die Anbieter pro Roller und Jahr 50 Euro an die Stadt überweisen.