Wetterbedingte Absage Sommerfest der Musikschule in Hilden fällt aus

Es sollte am Sonntag (30. Juni) von 12 bis 18 Uhr eine bunte und spannende Feier am Holterhöfchen mit viel Musik und guter Stimmung werden. Doch das angekündigte regnerische und vergleichsweise kühle Wetter hat die Verantwortlichen nun dazu bewogen, die Veranstaltung „schweren Herzens“ abzusagen: „Das Wetter macht uns leider einen Strich durch die Rechnung“, teilte die Stadt am Freitagmorgen mit. Ob und wann das Fest nachgeholt werden wird, wurde noch nicht mitgeteilt.