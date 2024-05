Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche Kunst in der Natur und erste Gehversuche als Reporter

Hilden · Wer in den Sommerferien nicht in den Urlaub fährt, kann trotzdem aufregende Dinge erleben: Die Stadt Hilden bietet einen Kunstkurs in der Natur an. Außerdem können Jugendliche erste Erfahrungen als Journalisten sammeln.

02.05.2024 , 16:41 Uhr

Die Stadt Hilden ermöglicht jungen Menschen, in den Sommerferien erste Erfahrungen als Reporter zu sammeln. Foto: Stadt Hilden

Jungen Menschen macht die Stadt Hilden in den Sommerferien zwei besondere Angebote. Vom 5. bis zum 9. August können Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren in die Welt des Journalismus eintauchen. An allen fünf Tagen werden von 10 bis 14 Uhr Kultureinrichtungen besucht, Interviews geführt und Aufnahmen gemacht. Es entstehen, je nach Interesse der Jugendlichen, Artikel, Kurzgeschichten oder Podcast-Folgen. Die Ergebnisse können anschließend auf den Social-Media-Kanälen der Stadt präsentiert werden. Jetzt schon fürs Sommerferien-Programm anmelden Angebote in Hilden Jetzt schon fürs Sommerferien-Programm anmelden Raus in die Natur geht es vom 12. bis zum 16. August täglich von 10 bis 13 Uhr. Die Teilnehmer im Alter von 13 bis 18 Jahren lernen in dem Kurs unter dem Titel „Land Art – Kunst aus der Natur“ ganz unterschiedliche Formen von Kunst kennen, die sich jedoch alle in der freien Natur umsetzen lassen. Der Kreativität seien dabei keine Grenzen gesetzt, verspricht das Kulturamt der Stadt. An den fünf Tagen entstehen Kunstwerke aus natürlichen Materialien. Gemeinsame Picknicks runden das Programm ab. Die beiden Angebote des Kulturamtes sind kostenlos. Anmeldungen sind bereits möglich. Der journalistische Nachwuchs meldet sich ebenso online (hilden.de/reporterferien) an wie die Jugendlichen mit einem ausgeprägten Faible für Kunst und Natur (hilden.de/landart).

(elk)