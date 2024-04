Angebote in Hilden Jetzt schon fürs Sommerferien-Programm anmelden

Stadtbücherei In der Stadtbibliothek gibt es verschiedene Mario-Kart-Turniere. Am 2. und 16 August jeweils von 11 bis 13 Uhr können einmal Jugendliche ab 10 Jahren und Kinder von 7 bis 9 Jahren gegeneinander antreten. Anmeldungen werden vor Ort in der Bibliothek, per E-Mail an stadtbibliothek@hilden.de oder unter der Telefonnummer 02103 72-1301 entgegengenommen. Die Teilnahme ist kostenfrei.