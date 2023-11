Die Frage ist nur: Wo? Hilden soll einen „Europaplatz“ bekommen

„Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den vielen weiteren Krisen in der Welt ist es wichtiger denn je, dass die Europäische Wertegemeinschaft zusammenrückt und sowohl sichtbarer als auch spürbarer für alle Bürgerinnen und Bürger wird“, erklärt beispielsweise die CDU in ihrem Antrag. Daher solle die Europäische Union stärker in den Alltag der Hildener Bürgerinnen und Bürger einfließen und so „ein Gefühl für unsere europäische Heimatstadt geschaffen werden. Mit diesem Baustein, der Etablierung eines europäischen Platzes oder einer Europaallee in unserer Heimatstadt, möchten wir für die Bürgerinnen und Bürger einen ersten Aufschlag setzen, dass unsere Kommune durch eine entsprechende Benennung und Beflaggung europäischer gestaltet wird.“ Dieser Ort solle sich möglichst in der Innenstadt befinden.