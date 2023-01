Tote Fische in Hilden und Benrath Ursachenforschung nach Unfall in Klärwerk

Die Hildener Grünen haben einen Fragenkatalog an Stadt und BRW geschickt. Sie wollen beispielsweise wissen, wie es zum Bersten des Tanks in Ohligs kommen konnte, wie die Standsicherheit von baulichen Anlagen entlang von Gewässern in Hilden gewährleistet ist und ob die Stoffe in der Itter auch für Wasservögel toxisch sind.