Photovoltaik-Spezialist etabliert sich in Hilden Solago fand durch die Wirtschaftsförderung neuen Standort

Wachstum ist für Unternehmen, die langfristig rentabel sein wollen, essentiell wichtig. Nur über das Tempo gibt es mitunter unterschiedliche Ansichten. Eine beeindruckende Beschleunigungsperformance bezüglich Wachstum hat Solago, ein Hildener Vertriebsunternehmen für Balkonkraftwerke sowie größere Photovoltaik-Anlagen für Dächer, hingelegt. Nicht mal zwei Jahre brauchten die Solarenergie-Spezialisten von der Unternehmensgründung im September 2022 und den Anfängen in einem 40-Quadratmeter-Laden neben einem Hähnchen-Grill an der Walder Straße bis zum Einzug in das ehemalige Möbelhaus „Schick & Mit“ mit Raumkapazitäten von rund 11000 Quadratmetern.