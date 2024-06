Volksfest am Wochenende Schützen auch ohne Kirmes in Feierlaune

Ein Schützenfest in Hilden kann auch ohne Kirmes funktionieren. Diesen Eindruck jedenfalls konnte gewinnen, wer in den vergangenen Tagen dem fröhlichen Treiben rund um den alten Markt beiwohnte. Die Traditionsfeier der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft verlief im Großen und Ganzen standesgemäß – sowohl, was den Rahmen, als auch, was die Besucherzahl anbelangt. Entsprechend fiel auch die Resonanz bei den Schützen aus. Auch das Publikum ließ es sich das Wochenende über bei herrlichen äußeren Bedingungen zwischen den Büdchen und Ladenlokalen gut gehen.