Angebot in Hilden So viel Kunst und Kultur stecken im Oktober

Der Rollenspielnachmittag am Samstag, 28. Oktober, von 15 bis 20 Uhr in der Stadtbücherei steht unter dem Motto „Eintauchen in neue Rollen“. Wer schon immer Interesse hatte, in die Welt der Rollenspiele einzutauchen oder einfach mal neue Rollenspielsysteme zu testen, hat an diesem Tag die Gelegenheit dazu. Alle Rollenspiele werden mit Stift, Charakterbögen und besonderen Würfeln gespielt, die von der Bibliothek zur Verfügung gestellt werden. Die Teilnahme ab 16 Jahren ist kostenlos, die Stadt bittet jedoch um eine verbindliche Anmeldung an der Information in der 1. Etage, per E-Mail oder unter der Telefonnummer 02103 721301.