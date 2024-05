Neuauflage in Hilden So soll das zweite Bürgerfestival werden

„Die Resonanz nach dem ersten Bürgerfestival im vergangenen Jahr war hervorragend“, sagt Eva Dämmer. Mehr als 20 Bands, Chöre, und andere Gruppen traten an zwei Tagen in der Innenstadt auf. Die Stimmung sei einmalig gewesen, „die Leute fühlten sich wohl. Einziger Kritikpunkt waren die fehlenden Getränke“. Die Idee damals war, dass die Gastronomen in der Nähe der beiden Bühnenstandorte am Ellen-Wiederhold-Platz und am alten Markt auch außer Haus verkaufen sollten. „Das hat aber leider nicht geklappt“, sagt Eva Dämmer. In diesem Jahr geht die Stadt daher einen anderen Weg.