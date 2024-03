Nach Testphase in Hilden So soll das Bürgerbüro in Zukunft öffnen

Seit Juni öffnet das Bürgerbüro testweise an jedem ersten und dritten Samstag. Wer sich im Vorfeld einen Termin geben lässt, kann seitdem auch am Wochenende im Hildener Rathaus vorbeischauen. Doch die Auslastung lässt in großen Teilen zu wünschen übrig, heißt es bei der Stadt. Und an den darauffolgenden Montagen ergebe sich ein ganz anderes, sehr unangenehmes Problem. Deshalb schlägt die Verwaltung vor, auf die regelmäßigen Samstagsöffnungen zu verzichten.