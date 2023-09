Sommerfest in Hilden So schön feierte die Astrid-Lindgren-Schule

Strahlendes Wetter, strahlende Gesichter – das Schulfest der Astrid-Lindgren-Schule an der Richrather Straße in Hilden wurde ein voller Erfolg, an dem Lehrer, Eltern Schüler, Schulpflegschaft, der Förderverein und viele weitere Helfer durch enorme Vorbereitungen beteiligt waren. 1873, also vor 150 Jahren, wurde die „Katholische Schule zu Neuenhaus“ an dieser Stelle eröffnet. Das musste gefeiert werden.