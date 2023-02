Nach Entsorgerwechsel in Hilden Immer noch Probleme mit der gelben Tonne

Alte Tonnen Die Awista, die bis Ende 2022 für die Abholung des Plastikmülls in Hilden zuständig war, hat noch nicht alle Müllbehältnisse abgeholt. So stehen etwa an der Straße Am Feuerwehrhaus die „alten Tonnen“ neben den bereits „neuen Tonnen“ des seit Jahresanfang zuständigem Entsorger RMG. Anfang Januar hatte eine Sprecherin der Awista erklärt: „In Hilden hatten wir ca. 7500 gelbe Behälter (2- und 4-Rad) im Einsatz“. Rund 90 Prozent der gelben Tonnen seien Ende Dezember unmittelbar nach der Leerung eingezogen. „In Hilden sind wir im Januar bereits alle Straßen erneut abgefahren. Vereinzelte Meldungen erhalten wir noch in unserem Call-Center. Diese werden zeitnah (ca. 7 bis 10 Tage) eingezogen“, teilt Jennifer Bachmann von der Awista Logistik mit. „Noch im Februar möchten wir die Einsammelaktion abgeschlossen haben.“