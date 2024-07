Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr in Hilden „Für mich ist die Vielseitigkeit interessant“

Wie viele seiner Mitstreiter ist Müller von Kindesbeinen an in einem Musikverein groß geworden. In seinem Fall war das der Bonner Karnevalsverein „Beueler Stadtsoldaten-Corps Rot-Blau“. „An Uniformen bin ich also gewöhnt“, schmunzelt er. Eines führte zum anderen: „Der Leiter der ,Stadtsoldaten‘ war Klarinettist und hat im Musikkorps der Bundeswehr in Siegburg mitgespielt. So bin ich auf die Idee gekommen, ein Praktikum beim Ausbildungsmusikkorps zu machen“. Nach seinem Fachabitur jobbte Müller ein Jahr lang in der Hotelbranche und intensivierte gleichzeitig seinen Saxofon-Unterricht. Das Instrument spielt er seit dem Alter von 12 Jahren.