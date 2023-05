Bürgerbüro Hilden stockt vor dem Ferienstart Personal auf So klappt es noch rechtzeitig mit dem Ausweis

Je näher die Sommerferien rücken, desto mehr steigt die Nachfrage für Ausweisdokumente im Bürgerbüro. In vier Wochen, genau am 22. Juni, ist es soweit. In Nordrhein-Westfalen beginnen die Sommerferien. Wer noch keinen aktuellen Reisepass oder Personalausweis besitzt und vor seiner Reise noch beantragen muss, sollte sich sputen. Denn ein Termin beim Bürgerbüro ist mit Wartezeiten verbunden. Reisende sollten sich daher so früh wie möglich kümmern. „Aufgrund der hohen Nachfrage vor den Sommerferien haben viele Bürgerinnen und Bürger frühzeitig einen Termin über das Onlineportal gebucht. Aktuell beträgt die Wartezeit für einen Termin im Bürgerbüro daher ca. fünf Wochen“, sagt Hildens Ordnungsamts-Dezernentin Mona Wolke-Ertel, in deren Zuständigkeitsbereich auch das Bürgerbüro fällt. Die anschließende Erstellung und Versendung des Ausweisdokumentes durch die Bundesdruckerei könne noch einmal drei bis vier Wochen dauern.