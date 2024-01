Karneval in Hilden So klappt es mit der Teilnahme am Rosenmontagszug

Die Aufstellung der Gruppen und Wagen beginnt vormittags rund um den Lindenplatz. Von dort aus zieht der Tross im Schritttempo über die Baustraße, Richrather Straße, Südstraße, Heiligenstraße, Kolpingstraße, Kirchhofstraße und Mittelstraße, um sich am Fritz-Gressard-Platz wieder aufzulösen. Zwei Stunden sollten dafür eingeplant werden. Im vergangenen Jahr zogen rund 50 Gruppen (Fußgruppen und Wagen) mit mehr als 1000 Teilnehmern durch die Innenstadt. An den Straßenrändern jubelten ihnen Zehntausende verkleidete Hildener zu, denen sie Kamelle und Fußbälle zuwarfen und an die sie teilweise auch Rosen verteilten.