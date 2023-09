Fitness-Check So fit sind die Hildener Kinder

Fast jeder fünfte Viertklässler in Hilden ist übergewichtig, einige von ihnen sogar adipös. Bei den Zweitklässlern sind es rund 15 Prozent. Das zeigt die sogenannte Check-Recheck-Auswertung des Sportbüros. Rund 800 Grundschulkinder haben an dem Programm teilgenommen. Ziel ist es, die Kinder für Sport- und Bewegungsangebote zu begeistern – und die Eltern in die Pflicht zu nehmen.