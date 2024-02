St.-Josefs-Krankenhaus Hilden Situation im Rettungsdienst entspannt sich

Die zeitweiligen Abmeldungen der Notaufnahme des Hildener Krankenhauses waren Thema in Gesprächen zwischen der Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe (GFO) und der Stadt. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses bekannt gegeben. Der Ausblick nach diesen Gesprächen sei, so Bürgermeister Claus Pommer, dass sich die personelle Situation entspannen dürfte. Es sei vereinbart worden, dass die GFO im Rat detaillierter über die Entwicklungen des Krankenhauses sprechen werde. Ungeklärt sei lediglich der Termin. Laut Pommer werde in einer der nächsten Ratssitzungen berichtet, am 13. März oder am 17. April.