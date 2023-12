Verkehr in Hilden Situation im Parkhaus am Itter-Karree sorgt für Unmut

Eigentlich hat doch jeder noch ein paar Münzen in der Tasche, um eine so kleine Rechnung zu begleichen. Warum also mit der Karte zahlen? Der Grund: Barzahlung ist an den Automaten im Parkhaus am Itter-Karree nicht mehr möglich und das ärgert so manchen Kunden, der hier sein Auto abstellt. Darüber beschwerte sich auch eine Hildenerin gegenüber der Redaktion. Sie sagt: „Früher konnten wir mit Scheinen oder Münzen zahlen, das ist jetzt nur noch an der Ausfahrt möglich.“