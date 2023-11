Opfer der Nazis in Hilden Sieben Menschen sterben in der Reichspogromnacht

In dieser Woche jähren sich die schrecklichen Ereignisse der Reichspogromnacht zum 85. Mal. In Hilden wütete der Nazi-Mob besonders schlimm. Im Vergleich zur Einwohnerzahl starben nirgendwo sonst mehr Menschen in dieser Nacht. Sieben Hildenerinnen und Hildener kamen entweder noch in der Nacht ums Leben oder erlagen später ihren Verletzungen, die ihnen in der Reichspogromnacht zugefügt wurden. 1948 und 1950 stehen die Mörder von damals vor Gericht. Die Richter schicken den Haupttäter „wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit in Tateinheit mit Totschlag“ lebenslang ins Gefängnis. Neun weitere Angeklagte erhalten kurze Haftstrafen. NS-Ortsgruppenführer Heinrich Thiele, der den Mördertrupp am 9. November 1938 angeführt haben soll, wird für die Taten in der Reichspogromnacht nie angeklagt. Der Arbeitskreis Stolpersteine erinnert in der Publikation „Steine gegen das Vergessen“ an die Opfer der Nazis in Hilden. Sieben von ihnen starben in der oder an den Folgen der Reichspogromnacht.