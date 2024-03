Hilden historisch Das waren die 40er-Jahre in Hilden

Im Jahr 1940 leben 22.700 Menschen in Hilden, Ende des Jahrzehnts sind es rund 27.000. Nach der Nazi-Dikatur, dem Holocaust und dem Ende des Zweiten Weltkrieges steht die Stadt, die jetzt in der britischen Besatzungszone liegt, vor einem Neuanfang. Wir haben sieben Fakten über die 40er-Jahre in Hilden zusammengestellt, die Sie so vielleicht noch nicht kannten.