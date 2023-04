Salonübergabe in Hilden Sie übernimmt den Traditionssalon

Sie geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge: Brigitte Marketz war mehr als 25 Jahre als Friseurin im Hildener Süden tätig, seit 2008 am aktuellen Standort am Lehmkuhler Weg 1. Jetzt geht sie in den Ruhestand und überreicht Schere sowie Föhn an ihre Nachfolgerin Zahra Kordbatche. Am Samstag fand die Betriebsübergabe im Hildener Süden statt.