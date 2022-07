TV-Format auf Vox : Shopping-Queen bedankt sich bei Wäschetraum

Hilden Sie guckt die Sendung selbst gar nicht. Und trotzdem ist Bärbel Beuermann vor kurzem die Shopping Queen Düsseldorf geworden. Beraten ließ sich die Kandidatin in Hilden.

Das Motto der jeweiligen Sendung wird immer erst am Wochenanfang verraten. „Miss Sunshine – Strahle in deiner neuen Beachwear mit der Sonne um die Wette“, hieß es bei der Düsseldorfer-Ausgabe. Ein ungeliebtes Motto wie der ausstrahlende Sender Vox selbst mitteilt. Für Beuermann kein Problem. „Ich war früher auch Rettungsschwimmerin und bin es deshalb gewohnt, auch in der Öffentlichkeit Badesachen zu tragen“, sagt sie. Ein Bikini sei aber nicht in Frage gekommen. Das sei auch eine Frage des Alters „Ich bin aber sowieso nicht so Mainstream, darum habe ich mich für ein 1950er Jahre Outfit entschieden“, sagt die pensionierte Lehrerin.