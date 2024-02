Kriminalität in Hilden Sexuelle Nötigung in der Linie 785

Nach einem Vorfall in der Buslinie 785 hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen: Am vergangenen Freitag, 3. Februar, soll sich ein bislang unbekannter Mann einer 19-Jährigen in schamverletzender Weise gezeigt haben. Der Vorfall soll sich gegen 15.45 Uhr ereignet haben, als der Bus den Fritz-Gressard-Platz in Hilden passierte. Und das soll nach bisherigen Kenntnissen geschehen sein: Der Mann soll sich gegenüber der Langenfelderin hingesetzt und dann die Tat, die von der Polizei nicht näher beschrieben wird, begangen haben. Die junge Frau sprach ihn auf sein Verhalten an und entfernte sich schließlich von dem Mann. Dieser stieg an der Haltestelle „Hilden Süd“ aus.