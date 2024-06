Polizei sucht Verdächtigen Sexuelle Belästigung auf der Sankt-Konrad-Allee

Eine 64-Jährige ist am Dienstag, 24. Juni, das Opfer einer sexuellen Belästigung geworden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 13.30 Uhr zu Fuß auf der Sankt-Konrad-Allee in Hilden unterwegs, als sich ihr auf Höhe eines dort befindlichen Drogeriemarktes ein unbekannter Mann näherte und sie ansprach. Dabei begann er, die Frau zu berühren. Erst als sie sich abwandte, entfernte er sich von der Örtlichkeit in Richtung Dagobertstraße.