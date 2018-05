Hilden : Sexualstraftäter spricht bei Freigang Mädchen an

Hilden Ein im offenen Vollzug in der Justizvollzugsanstalt Euskirchen untergebrachter Sicherungsverwahrter soll am Samstag gegen 15 Uhr während seines Langzeitausgangs ein siebenjähriges Mädchen in Hilden angesprochen haben.

Zuvor war er dem Mädchen, das mit einem Fahrrad unterwegs war, offenbar gefolgt. Ein aufmerksamer Zeuge hatte erst vermutet, dass es sich bei dem 54-Jährigen um den Vater des Mädchen handelt, kurze Zeit später waren ihm aber Zweifel gekommen. Er verständigte die Polizei.

Der Verwahrte wurde noch am selben Tag festgenommen und von der Justizvollzugsanstalt Euskirchen bis auf Weiteres in den geschlossenen Vollzug verlegt. Das bestätigte die Anstalt in Euskirchen auf Nachfrage; dort hatte der Mann seit April 2017 im offenen Vollzug eingesessen.

In NRW ist die Haftanstalt Werl in Westfalen für Sicherungsverwahrung zuständig; derzeit sind dort 112 Männer untergebracht. Die Sicherungsverwahrung war 2007 im Anschluss an eine Freiheitsstrafe wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angeordnet worden, sie kann nur auf eine Haftstrafe folgen und sieht besondere Therapiemaßnahmen zwingend vor.

Ralf Herrenbrück, Oberstaatsanwalt in Düsseldorf, betonte, dass es zum Glück zu keiner Straftat gekommen sei. Der Vorfall in Hilden habe jedoch gezeigt, dass aufgrund der Vorgeschichte Vorsicht angemessen sei. Details zum Hergang wollte Herrenbrück aus Rücksicht auf das Umfeld des Mädchens und möglichen falschen Rückschlüssen nicht nennen. Der Mann selbst ist in Düsseldorf unbekannt, er wurde bisher von Köln aus betreut.

(gök/dts)