Aufatmen in Hilden Karneval in Hilden findet Prinzenpaar

Aufatmen in Hilden: Nachdem zunächst kein Prinzenpaar gefunden werden konnte, stehen die närrischen Regenten für die kommende Session jetzt fest. Das Carnevals Comitee Hilden (CCH) lädt für Mittwoch, 13. September, in die Schützenhalle an der Oststraße ein. „Es ist uns somit gelungen, ein neues Prinzenpaar samt Team für die Session 2023/24 zu finden“, erklärte CCH-Sprecher Philipp Jüntgen am Montag.