Unfall in Hilden : Seniorin mit Rollator von Auto angefahren

Mit schweren Verletzungen wurde die Seniorin in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Carsten Rehder

Hilden Bei einem Abbiegeunfall ist am Donnerstagabend eine 80-Jährige an der Kreuzung Gerresheimer Straße/Beethovenstraße schwer verletzt worden. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei hatte ein 87-jähriger Autofahrer die Frau, die mit ihrem Rollator bei Grün die Gerresheimer Straße überqueren wollte, zu spät bemerkt.

