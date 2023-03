Hilden Seniorin fällt auf Trickbetrüger herein

Immer wieder kommt es zum Trickbetrug an der Haustür. Die Polizei rät daher, Fremde nicht ohne Weiteres in die Wohnung zu lassen. „Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung/Wohnungsgesellschaft angekündigt worden sind“, appelliert die Polizei. Bei Unsicherheit sollten die Betroffenen Rücksprache mit der Hausverwaltung halten und sich auch den Dienstausweis vorzeigen lassen. „Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus“, lautet ein weiterer Ratschlag der Polizei. Im Zweifel sollten sie die Polizei unter der Notrufnummer „110“ zu verständigen.