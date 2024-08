Vorstellungsrunde im Rathaus Seniorenbeirat möchte Mitglieder gewinnen

Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen von Bürgern ab 60 Jahren gegenüber Rat, Verwaltung und Öffentlichkeit. Diese Personengruppe ist in Hilden kaum zu übersehen: Jeder dritte Bürger unserer Stadt hat die Sechzig bereits überschritten. Prognosen zufolge wird die Zahl dieser Altersgruppe in der Itterstadt bis zum Jahr 2030 auf fast 21.000 Menschen steigen. Tatsächlich aber verschafft sie sich im Verhältnis zu ihrer Größe wenig Gehör in den Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Der Seniorenbeirat könnte weitaus effizienter für die Belange der Alten eintreten, würden diese sich stärker engagieren. Der Beirat wolle „die Arbeit auf mehr Schultern verteilen“, berichtete Beiratsmitglied Christel Gerling vor wenigen Wochen im Gespräch mit der Rheinischen Post. Wenn der Beirat nach der Neuwahl im Oktober wieder 22 Mitglieder (davon elf ordentliche und elf Vertreter) hätte, sei der Aufwand, der auf jedes Mitglied zukäme, wieder individuell regelbar. Stand heute engagieren sich nur acht Personen, so falle für jeden sehr viel Arbeit an, die sich bei voller Besetzung, so Gerling, auf zwei Stunden pro Woche reduzieren würde.