Einrichtungen in Hilden Senioren radeln digital in alle Welt

HILDEN · Eine Neuanschaffung in den Einrichtungen der Seniorendienste Stadt Hilden unterstützt nicht nur die motorischen Fähigkeiten der Bewohner. Das Bike Labyrinth lässt sie auch in Erinnerungen an frühere Fahrradtouren schwelgen.

28.02.2023, 17:00 Uhr

Die Bewohner des Seniorenzentrums Erikaweg trainieren mit dem Bike Labyrinth. Dieter Schlesinger macht sofort seine erster Tour. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Edgar Montag

Ein Senior radelt fleißig, alle anderen gucken interessiert zu. Denn auf dem Bildschirm des Bike Labyrinths lässt sich genau beobachten, wo gerade digital lang geradelt wird. Seit zwei Wochen steht das innovative Fahrrad in dem Seniorenzentrum Erikaweg, und erfreut sich großer Beliebtheit. Mit über 600 Routen sind alle Kontinente vertreten. Von Düsseldorf, Köln, New York, dem Grand Canyon oder japanischen Gärten zur Kirschblütenzeit, gibt es viele nahe und ferne Orte zu erkunden. Teilweise kann selbst entschieden werden, wie man gerne fahren und ob man rechts oder links abbiegen möchte.