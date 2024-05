Angebot in der Stadtbücherei Hilden Senioren-Medien-Tag zum Thema Gesundheit im Alter

Um digitale Anwendungen, Hilfsmittel und Informationsmöglichkeiten im Bereich Gesundheit im Alter dreht sich der Senioren-Medien-Tag in der Hildener Stadtbücherei. Die Veranstaltung findet am Freitag, 7. Juni, 11 bis 18 Uhr, in der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz 3, in Kooperation mit den Digitalpaten statt.