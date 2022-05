Kreis Mettmann : Senioren fallen auf WhatsApp-Betrug herein

Senioren fallen auf WhatsApp-Betrug herein

Hilden/Heiligenhaus Zwei Senioren wurden um mehrere tausend Euro betrogen. Die Polizei im Kreis Mettmann warnt daher vor der neuen Masche über den Messenger-Dienst.

Telefonbetrüger setzen immer öfter auf die sogenannte „WhatsApp-Betrugsmasche“. Dabei meldet sich ein angeblicher Angehöriger mit unbekannter Nummer über den Messengerdienst und bittet, eine Überweisung zu tätigen. Auch im Kreis Mettmann hat die Polizei mehrere Fälle registriert, einen davon in Hilden .

Am Dienstag, 10. Mai, bekam ein 83-jähriger Senior aus Hilden von bislang unbekannten gegen 22 Uhr eine WhatsApp-Nachricht. Im weiteren Chatverlauf gaben sich die Unbekannten als die Tochter des Mannes aus, die dringend zwei Überweisungen tätigen müsse, die sie aktuell aber nicht selbst durchführen könne. Der 83-Jährige folgte der Aufforderung und überwies mehrere tausend Euro an ein ihm unbekanntes Bankkonto. Nachdem er am nächsten Tag mit seiner Tochter Kontakt aufgenommen hatte, stellte er den Betrug fest und erstattete Anzeige.