Sieger einer Online-Abstimmung kommen aus Skandinavien Drittbester Schnellladepark der Welt steht in Hilden

Das Rennen unter den drei besten Schnellladeparks der Welt sei wohl ein enges gewesen. Darauf verwies Dan Mumford, Organisator des Online-Wettbewerbes, in einer E-Mail an alle Beteiligten. Abstimmen konnten Unternehmensvertreter bis Ende vergangenen Monats. Es standen vier Ladeparks aus Großbritannien, zwei aus China, zwei aus Norwegen, einer aus Schweden sowie der Seed & Greet aus Deutschland zur Wahl. Kriterien waren unter anderem der Komfort für Kunden und Angebote, die diese während der Ladezeiten vor Ort nutzen konnten. Auch Aspekte der Nachhaltigkeit flossen in die Gesamtbewertung mit ein. So konnten die Standorte punkten, die beispielsweise auf den Dächern ihrer Gebäude Photovoltaik installiert hatten und ein gesundes gastronomisches Angebot vorweisen. In der Bewerbung hatte das Seed & Greet das ganzheitliche Konzept von eigenem Photovoltaik-Strom über Bio-Backwaren und frischer Pizza bis hin zu eigenen Bienen am Standort veröffentlicht.