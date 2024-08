Initiative des Sportbüros Kurse machen Kinder fit fürs Wasser

Die Kurse waren auf Initiative des Büros gemeinsam mit der Hildener Allgemeinen Turnerschaft von 1864 organisiert worden. Die Übungsleiter des Vereins übernahmen die Leitung der Kurse. „Wir freuen uns, durch die Kurse einen Beitrag zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit der Hildener Kinder leisten zu können“, sagte Simon Tsotsalas vom Sportbüro. Gleichzeitig bittet das Sportbüro weitere interessierte Übungsleiter oder sonstige zur Leitung von Schwimmkursen qualifizierte Personen wie zum Beispiel ehemalige Sportlehrkräfte, die Ausbildung von Schwimmanfängern zu unterstützen. Wer an einer solchen Aufgabe Interesse hat, kann sich per E-Mail (sportbuero@hilden-beteiligungen.de) melden. Wie wichtig ein solches Engagement ist, zeigt diese Zahl: In Nordrhein-Westfalen ertranken allein in diesem Jahr bis Ende Juli 42 Menschen in Flüssen oder Seen. In ganz Deutschland lag die Zahl der tödlich Verunglückten bei 253.