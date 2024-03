Radfahrer und Fußgänger im Fokus Schwerpunkteinsatz der Polizei

Die Polizei hat am Mittwoch einen Schwerpunkteinsatz zur Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radfahrern durchgeführt. In Hilden standen sie beispielsweise auch in der Fußgängerzone und überprüften das Radfahrverbot. Außer in Hilden kontrollierten die Polizisten im Rahmen des Einsatzkonzeptes „Projekt korrekt“ auch noch in Ratingen, Langenfeld und Monheim Verkehrsteilnehmer.