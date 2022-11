Ärger mit dem Anbieter : Schwerkranker wartet wochenlang auf Telefonanschluss

Hilden Rund zwei Monate war Werner Gniza ohne Telefonanschluss. Seine Bemühungen, den Telefonanbieter zu kontaktieren, wurden zur Odyssee.

(isf) Es ist Anfang September, als das Telefon von Werner Gniza nicht mehr funktioniert. Zu diesem Zeitpunkt glaubt der ältere Herr noch, dass es sich um eine kurzzeitige Störung handelt, die schnell behoben ist. Doch daraus werden zwei Monate. Für ihn sind es zwei Monate voller Bemühungen, seinen Telefonanbieter zu kontaktieren, zu erfahren, was eigentlich los ist und endlich den Schaden behoben zu wissen. Denn Werner Gniza ist 84 Jahre alt, gesundheitlich angeschlagen und auf ein Spenderorgan angewiesen. „Ich habe Bekannte die Kunden-Hotline anrufen lassen, doch da steckt man immer nur in einer Warteschleife“, berichtet er. „Ich selbst war mehrfach im Telekom-Shop in Hilden, bin sogar auch in die Filiale nach Düsseldorf gefahren und habe das Problem gemeldet.“ Doch eigenen Aussagen zufolge hätte sich nach seiner Reklamation niemand dem Problem zugewandt. „Ich habe sogar dreimal den Vorstand in Bonn angeschrieben, damit sich etwas tut“, sagt er. „Da ich auf der Transplantationsliste stehe und Tag und Nacht erreichbar sein muss, möchte ich Sie bitten, mir zu helfen“, heißt es in einem Schreiben. Aber die Reklamationen und die Beschwerdebriefe von Werner Gniza bleiben unbeantwortet, wie er unserer Redaktion schildert. Selbst Bauarbeiter, die an der Baustelle vor seiner Haustür gearbeitet haben, will er angesprochen haben. Doch auch die konnten ihm keine Auskunft zum Telefonanschluss geben.