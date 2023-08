Hildener trotzt Handicap Schwerhörig – ihn hält das nicht auf

In einem Raum voller Menschen kann Markus Stryck schwer zu ordnen, wer was sagt. In einem Kinosaal mit all seinen Geräuschen bekommt er nur wenig vom Film mit. Und wenn er mit seinem Hund Gassi geht und der Wind besonders stark pfeift, kann er kaum die Worte seiner Frau verstehen. Markus Stryck ist hochgradig schwerhörig. Dennoch hat er es beruflich weit gebracht. Seit 2007 hat er ein eigenes Ingenieurbüro, das in den Bereichen Arbeits- und Umweltschutz, Brand- und Explosionsschutz, Sachverständigungswesen und Prüfungen tätig ist. Außerdem ist er Dozent im Fachbereich „Sicherheitswesen“ an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Karlsruhe. Wie das zusammenpasst und welche Hürden er dafür in Kauf nehmen musste.