Drei Verletzte in Hilden Schwerer Unfall bei starkem Schneefall

Hilden · Am Donnerstagabend ist eine Autofahrerin an der Neustraße in Hilden gegen ein parkendes Fahrzeug geprallt und kam erst an einer Hauswand zu stehen. Polizei registriert im gesamten Kreis Mettmann während des Schneefalls 47 Unfälle.

18.01.2024 , 08:37 Uhr

6 Bilder Schwerer Unfall bei starkem Schneefall 6 Bilder Foto: Patrick Schüller

Drei beschädigte Fahrzeuge, drei Verletzte – das ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagabend in Hilden. Auf der Neustraße hatte eine 29 Jahre alte Frau laut Polizei die Kontrolle über ihr Auto verloren und war von der Straße abgekommen. Zu dieser Zeit schneite es in Hilden, die Straße war schneeglatt, erklärt ein Behördensprecher. Die Frau kollidierte demnach mit einem Verkehrsschild und einem geparkten Fahrzeug. Anschließend wurde der Dacia von einer Hauswand gestoppt. Die Hildenerin erlitt ebenso wie ihre beiden Kinder (6 und 10 Jahre alt) leichte Verletzungen. „Sie wurden mit einem Rettungswagen zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Der Sandero war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden“, erklärte der Polizeisprecher weiter. Im gesamten Kreisgebiet gab es im Zeitraum zwischen 6 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag insgesamt 47 Verkehrsunfälle, so der Sprecher weiter. „Insgesamt wurden hierbei sechs Personen – glücklicherweise aber nur leicht – verletzt. Bei allen anderen Unfällen blieb es bei Blechschäden. Insgesamt beläuft sich die Summe der Schadenshöhe zusammengerechnet auf etwas mehr als 200.000 Euro.“ Hier geht es zur Bilderstrecke: Schwerer Unfall bei starkem Schneefall

(tobi)