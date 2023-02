Schulprojekt Schulkinder begeistern im Zirkuszelt

Von außen betrachtet ist das Zirkuszelt klassisch, wie jedes andere Zirkuszelt, gestaltet. Auch von innen ist kein Unterschied zu alltäglichen Zirkusvorstellungen erkennbar. Auf den ausverkauften Rängen sitzt ein gespanntes Publikum mit Nachos und Popcorn. Das Zeltinnere ist in Pink, Gelb und Blau beleuchtet. Doch mit Beginn der Show erlischt alles Licht, was Raunen beim Publikum hervorbringt, und die große Besonderheit dieser Vorstellung offenbart sich mit dem Einlaufen der jungen Zirkusartisten. Es sind die Schüler der Wilhelm-Hüls-Grundschule, die mit der Unterstützung des Teams vom Jonny Caselli Zirkus an diesem Abend im Mittelpunkt stehen. Das Zirkuszelt steht auf dem Schulhof und wurde am Sonntag, dem 29. Januar, aufgebaut. Die Show wurde den Kindern am Montag vom Zirkusteam aufgeführt. In verschiedenen Gruppen lernten die Schüler in den nächsten Tagen das Gesehene selbst sowie zusammen im Team umzusetzen.